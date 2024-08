L’invenzione di Morel 50 anni dopo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Oggi al Lido in pre-apertura alla 21ª edizione delle Giornate degli Autori è in programma un omaggio a Emidio Greco, con la proiezione del suo film d’esordiodi. Presentato nel 1974 a Cannes, il film magnetico e allucinatorio è tratto dal romanzo omonimo di Adolfo Bioy Casares e ha nel cast Giulio Brogi, Anna Karina, John Steiner e Roberto Herlitzka. Le musiche sono di Nicola Piovani. Il film racconta la storia di un evaso che approda in un’isola deserta, dove scopre un palazzo apparentemente abbandonato, eppure popolato di gente che vi conduce una vita eccentrica e dissipata.