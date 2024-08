La Traversata dei caimani fa il record | 66 partecipanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Ha fatto segnare ildil’edizione 2024 della "dei" la tradizionale nuotata di gruppo nel canale Villoresi, che ormai da anni è chiamata a chiudere il mese di agosto e che è andata in scena domenica nel contesto della "Festa Granda" della frazione Garbatola. Nelle acque del canale a Nerviano si sono tuffati ben 66 sportivi che hanno poi nuotato i due chilometri del percorso tra il ponte di via Cadorna e quello di via Montenevoso a Villanova. Tra gli uomini ha vinto Giovanni Brazzale in campo femminile si è classificata al primo posto Rosella Rogora. Conclusa la parte "agonistica", il caldo ha poi suggerito ai presenti un finale a sorpresa: in molti hanno deciso di concludere la giornata con un tuffo nelle acque del canale.