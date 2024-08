La Juve batte 3-0 il Verona è da sola al comando

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 27 agosto 2024)(ITALPRESS) – Lantus espugna il Bentegodi, si impone per 3-0 sul, con doppietta di Vlahovic e rete di Savona, e si porta daaldella classifica della Serie A. Il team affidato da poco alla guida di Thiago Motta è l’unico ad essere a punteggio pieno in campionato dopo due giornate. Sei punti all’attivo, sei reti fatte e nessun gol subito. Dopo l’impatto devastante al debutto, Zanetti promuove a titolare Mosquera, mentre Thiago Motta conferma Mbangula e lancia dal primo minuto Savona. Il giovane terzino si fa notare anche per i suoi inserimenti in attacco, come al 23?, quando raccoglie una spizzata di Vlahovic su cross di Locatelli e insacca in rete, annullata per chiaro fuorigioco.