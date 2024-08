Kane si RACCONTA | Il Bayern Monaco è una delle decisioni MIGLIORI che ho preso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024) Le parole di Harry, attaccante del, della sua esperienza in Bundesliga. Tutti i dettagli Harry, neo attaccante del, ha parlato in occasione del premio per la Scarpa d’Oro 2023/24. PAROLE – « Firmare per ilè stata unache honella mia vita. Mi sto godendo ogni momento. È