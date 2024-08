Jannik e Anna è già aria di crisi?

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Stasera, oltre a quello diSinner, allo Us Open c'è un altro esordio da tenere d'occhio: alle 21 italiane circa sul campo 5 scende in campoKalinskaya, la fidanzata dell'azzurro, opposta all'americana Lauren Davis. Sul fatto che la russa sia ancora la partner in carica di Sinner si sono aperti molti interrogativi, basati soprattutto sui social: lei non lo segue più su Instagram, lui invece è ancora un suo follower.