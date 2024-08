Itri Incendi Palazzo | avviato il presidio anti-incendi in autunno per la prevenzione rapida

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 27 agosto 2024)– “Sono soddisfatta per l’avvio delanto ae voglio ringraziare per la collaborazione fattiva il direttore della Protezione Civile, Massimo La Pietra. Si tratta di uno strumento di controllo eessenziale, in un’area tra le più colpite del Lazio, per il quale mi ero battuta già nel mio ruolo di L'articolo: “ilinper la” Temporeale Quotidiano.