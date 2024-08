Inseguito dai carabinieri si schianta a Fosso Ghiaia dopo la rapina a Cervia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ravenna, 27 agosto 2024 – Prima ha messo a segno una, armato di coltello, al distributore Ip delle Saline die poi si è dato alla fuga. Ilo hanno intercettato esull’Adriatica finché l’uomo non si èto, a bordo di una Fiat Punto bianca nel piazzale del bar di, all’altezza della rotatoria, abbattendo la segnaletica verticale e danneggiando alcune auto parcheggiate. Iltore è poi stato arrestato dai militari che lo stavano inseguendo. Si tratta di un cinquantenne italiano che, in seguito allo schianto, è rimasto ferito ma non in modo grave. E’ stato comunque trasportato all’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna dove è stato medicato, piantonato. Sul posto, per i rilievi e per la messa in sicurezza della zona, sono intervenuti Polizia locale e vigili del fuoco.