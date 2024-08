INPS | Per procedere con l’erogazione di € 93000 sul suo Conto | Truffa

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 27 agosto 2024) L’denuncia ai propri utenti un nuovo tentativo ditramite “smishing”. L’inganno, arriva tramite un sms, tra i mezzi prediletti dai “cyber criminali” per accedere ai dati sensibili delle ignare vittime e puntare successivamente ai loro risparmi. Ecco cosa dice il messaggio e cosa non bisogna assolutamente fare.ai danni dell’: Percondi € 930,00 sul suoEcco cosa dice il messaggio:: Percondi € 930,00 sul suo, si richiede verifica anagrafica del beneficiario. Il messaggio ingannevole invita l’utente a completare una procedura per correggere un errore che, secondo quanto riportato, avrebbe impedito l’accredito previsto. La comunicazione rassicura che si tratta di un problema di facile risoluzione, suggerendo di cliccare su un apposito link fornito.