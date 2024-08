Incontro a Roma con Beppe Grillo | gli anti- Conte si muovono cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

La data ancora non c'è. Ma l'obiettivo è chiaro: organizzare il fronte che sta cone reagire alla "contizzazione" del Movimento. I nomi dei partecipstanno aumentando di ora in ora. L'idea è di ritrovarsi a metà settembre, a, per definire una strategia in vista dell'assemblea costituente del M5S, quella convocata da Giuseppeper ottobre. Il nucleo da cui è partita l'idea è quello degli ex parlamentari, alcuni volti storici del Movimento, che alcune settimane fa hanno firmato una lettera durissima nei confronti dell'ex premier e attuale presidente del M5S, accusato di "ingratitudine", di aver causato il tracollo del Movimento e di volerlo snaturare.