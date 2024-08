Incidente sul lavoro a Misilmeri operaio vola da 3 metri

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 27 agosto 2024) Undi 55 anni è rimasto ferito in unsulavvenuto questa mattina a, in provincia di Palermo. L’uomo stava effettuando dei lavori di sistemazione della tettoia in un negozio gestito da cittadini cinesi, quando è caduto da una scala da un’altezza di circa 3. Soccorso dai sanitari del 118, (Monrealelive.it)