In fiamme un hotel del cosentino diversi intossicati

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Un incendio è divampato in undele alcune persone presenti nella struttura sono state soccorse dai sanitari del 118 per intossicazione. È accaduto questo pomeriggio nell'Miramare di Campora San Giovanni, frazione del comune di Amantea in provincia di Cosenza. Sul posto sono state inviate una squadra del distaccamento di Paola con supporto di Autobotte e Autoscala e una squadra del Distaccamento di Lamezia Terme. Gli ospiti della struttura hanno trovato rifugio dallee dal fumo uscendo sui balconi. Sul posto sono presenti oltre ai vigili del fuoco, alcuni mezzi privati con cestello elevatore con i quali si sta cercando di evacuare l'. Da quanto si è appreso alcuni degli ospiti sono stati soccorsi dai sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e alcuni di loro sono rimasti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.