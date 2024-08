In A1 con 34 chili di hashish nascosti nell’auto | beccati dalla Polstrada

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024) AREZZO – Viaggiavano in auto con una ‘modesta’ quantità di: un totale di 34. Sono finiti in manette due giovani di 19 e 20 anni della provincia di Roma dopo il controllo effettuatodi Battifolle lungo la carreggiata sud della A1 di una Lancia Y con a bordo i due. Alla richiesta dei motivi del loro viaggio i giovani, che venivano dall’estero, non sono stati in grado di fornire spiegazioni convincenti. Il loro atteggiamento di nervosismo ha fatto il resto, facendo insospettire gli esperti agenti. I poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo, con la perquisizione del ’autovettura. Sono stati trovati, occultati nelle valigie nel portabagagli, ben 340 panetti dida 100 grammi lordi cadauno, tutti avvolti con cellophane trasparente.