Il volo in moto dopo la cena Gravissimo all’ospedale un 52enne tradito dall’alcol

(Di martedì 27 agosto 2024) Unaal ristorante con un amico, un bicchiere di troppo e un brutto incidente nella notte tra domenica e lunedì. Gravissima la vittima, unoriginario dello Sri Lanka: secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, verso l’1.30 avrebbe perso il controllo del ciclore che stava conducendoavere urtato un cordolo lungo viale Brianza. Soccorso in codice rosso, è stato portatoSan Gerardo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’uomo,averto in un ristorante a Monza, ha accompagnato un amico a casa, a Vedano al Lambro, ma nella strada di ritorno, lungo viale Brianza, poco prima della svolta in via Sant’Andrea, avrebbe urtato il cordolo rialzato che delimita la pista ciclopedonale, perdendo il controllo del mezzo e volando a terra. Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato il 118.