Il pic-nic è solidale | un aiuto alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Non servono prati o scenari mozzafiato per un pic-nic che fa del bene. Anche il centro cittadino può diventare uno spazio adeguato. Sarà così sabato 7 settembre con il ritrovo19.30 in piazza San Bernardo per la quinta edizione del "pic-nicsotto le stelle" promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Comunità pastorale Santi Giulio e Bernardo, e il supporto di tante associazioni ed esercizi. Duplice l’obiettivo: socializzare e offrire unconcreto a chi è in difficoltà. Sarà possibile offrire un contributo destinato all’Associazione solidarietà famigliare e donare alimenti per il banco alimentare della Mensa del Padre Nostro. La partecipazione è aperta a tutti, serve la prenotazione entro giovedì 5 settembre alla mail: picnic-.adesioni@comune.castellanza.va.