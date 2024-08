Il GP di Monza continuerà a esistere nei prossimi anni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – “Il Gran Premio d’Italia e l’Autodromo disono un’occasione unica e inimitabile per promuovere le eccellenze della Brianza, della Lombardia e, più in generale, di tutto il nostro Paese. Dobbiamo unire tutte le forze in campo per fare in modo checontinui a essere protagonista indiscusso del Campionato mondiale anche dopo