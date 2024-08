Il canale televisivo Abc è fazioso Trump mette in dubbio il duello e attacca Harris sull’Afghanistan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Ormai è scontro su tutto tra Donalde Kamala. L’ultimo terreno di battaglia è il cruciale dibattito su Abc del 10 settembre, che il tycoon sembra aver messo in discussione per la presunta faziosità dell’emittente mentre le rispettive campagne duellano sulle regole per l’uso del microfono. Ma anche il terzo anniversario del disastroso ritiro dall’Afghanistan, di cui l’ex presidente cerca di incolpare la sua rivale, associandola a Joe Biden.?Dopo aver accettato un rischiosoche opporrà una ex procuratrice ad un pregiudicato, orasi lamenta su Truth della "ridicola e faziosa" intervista al senatore repubblicano Tom Cotton da parte del reporter Jonathan Karl e del "cosiddetto panel di odiatori didi Abc". E si chiede "perché dovrei dibattere contro Kamalasu quel network?".