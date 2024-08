Il caldo non molla Giovedì bollino rosso in 6 città

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Non accenna a placarsi questa ennesima ondata di calore sull'Italia, che arriverà ormai, in maniera inusuale, almeno fino alle porte di settembre. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute,saranno 6 leda, ossia il massimo livello di rischio per la salute della popolazione: si tratta di Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma e Trieste. Oggi sono in "" solo Roma e Latina, a cui domani si aggiungerà Bari. Con temperature massime percepite di 38 gradi a Latina, 37 a Firenze e Frosinone, 36 gradi a Roma.