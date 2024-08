Ikea si lancia nel second hand | nasce il marketplace per la vendita di mobili usati

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 agosto 2024) L'usato non è più solo una moda passeggera, ma un impero in rapida espansione. In pochi anni ha conquistato ogni angolo del mercato: abiti, auto,e, con un volume d'affari di 26 miliardi nel 2023, non sorprende che colossi comestiano puntando fortemente in questo settore, mettendo in discussione il dominio di big come eBay, che per anni ha regnato sovrano nelladi usato online. Segui su affaritaliani.it