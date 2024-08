Ieri in Campania | bimba morta nell’incidente sulla Domitiana madre denunciata per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 26 agosto 2024. Avellino – “Nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore” cita così una delle formule del rito matrimoniale e che Cosimo Spagnuolo e Rosanna Arena si sono scambiati quando hanno suggellato il loro grande amore unendosi in nozze. Mai avrebbero pensato che la loro promettente vita si sarebbe spezzata a 50 anni per lei, 48 per lui, mentre tornavano in motocicletta da uno dei loro tanti viaggi estivi.(LEGGI QUI) Benevento – Un giovane di 31 anni di Apice è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, come disposto dal giudice per le indagini preliminari (GIP) Pietro Vinetti.