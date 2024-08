I 15 milioni di turisti per le olimpiadi? Non li abbiamo visti La ristorazione di Parigi chiede i danni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Ledisi sono concluse da un paio di settimane e si cominciano a fare i bilanci: cosa ha funzionato, cosa no? Chi si aspettava incassi stratosferici per albergatori, commercianti e ristoratori in realtà ha dovuto ridimensionare le aspettative e fare i conti con la realtà . Già , perché il massiccio afflusso diche tanto si prospettava in realtà non c'è stato e qualcuno già sta pensando dire risarcimenti che il Governo ha annunciato. Insomma, anche in quest'ultima edizione come in passato, i Giochi Olimpici hanno rischiato di spaccare le economie a metà , tra chi vede una fonte di guadagno pronta e immediata e chi poi si lecca le ferite. Lanon festeggia «Ci avevano promesso 15di, non li», ha dichiarato un impiegato del bar-ristorante La Belle Vie, nel quartiere Belleville, al quotidiano Le Parisien.