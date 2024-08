Ha un malore in acqua | salvo un turista 55enne in arresto cardiaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Colto da un improvvisomentre stava facendo il bagno con un familiare nelle vicinanze delle scogliere di fronte alla concessione 70 sul lungomare di San Benedetto. L’uomo, undi 55 anni residente nel bresciano ed ospite di un hotel in seconda fila su via Clara Maffei, è stato salvato e trasportato all’ospedale Mazzoni di Ascoli e ricoverato d’urgenza nell’unità coronarica. E’ accaduto intorno alle 16,30 di ieri. Mentre faceva il bagno, in una zona di mare dove non si toccava, ilha avvertito un improvviso malessere e subito si sono attivati i soccorsi. Per primi alcuni bagnanti che si trovano nelle vicinanze, poi i bagnini di salvataggio di servizio su due torrette della zona che hanno preso l’uomo e l’hanno portato a terra ed avviato le prime manovre rianimatorie. A seguire è arrivato l’equipaggio della potes 118 che ha intubato e stabilizzato il paziente.