Germania in cattive acque - Panorama in edicola

(Di martedì 27 agosto 2024) L'editoriale del direttore Ogni anno, quando vengono pubblicate le dichiarazioni dei redditi, si leggono i soliti commenti: ci sono categorie che al momento di pagare le tasse presentano introiti da fame. Ricordo che più di 15 anni fa, ai tempi della mia prima direzione di, pubblicai un'inchiesta di Gianluigi Nuzzi sugli italiani a reddito zero. Infatti, avevamo scoperto che milioni di contribuenti, di fronte al Fisco si ritrovavano poveri in canna, dichiarando senza neppure arrossire che non godevano di alcun reddito. Lo stupore, di Nuzzi e mio, non era dovuto al fatto che ci fossero persone che vivevano d'aria, ma che nessuno tra coloro che danno la caccia agli evasori gli chiedesse come facessero a campare. Un gioco pericoloso Dallo shock energetico dovuto alla guerra russo-ucraina ai cattivi dati economici appena usciti.