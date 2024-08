Gaza Ifd libera un ostaggio israeliano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 agosto 2024) 17.00 Unrapito il 7 ottobre è statoto in un'operazione dell'esercitonella parte meridionale della Striscia di. L' exsi chiama Qaid Farhan, ha 52 anni, fa parte della comunità beduina di Israele e si trovava all'interno di un tunnel. L'uomo è in buone condizioni nonostante la lunga prigionia. Il Forum dei familiari degli ostaggi israeliani del 7 ottobre ha accolto con gioia la notizia, ma precisa: "Le sole operazioni militari non possonore 108 ostaggi".