Garmin annuncia il nuovo sportwatch Fenix 8 con schermo OLED e funzioni vocali

Leggi tutta la notizia su dday

(Di martedì 27 agosto 2024) Disponibile in tre tagli diversi di cassa e in versione conAMo con display MIP con pannello solare, ilf?nix 8 va a sostituire sia il7 che l'Epix. Tra le novità , microfono e altoparlante per gestire chiamate e assistentie attività di immersione.