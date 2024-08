Frana nel Casertano si cercano due persone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 agosto 2024) Uno smottamento per il maltempo si è verificato nella frazione di Talanico del comune di San Felice a Cancello, nel, per una. Sono in corso le evacuazioni di alcune abitazioni e si stanno cercando due, che al momento risultano disperse. Sul posto i vigili del fuoco.