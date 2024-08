Filorosso Revolution stasera in tv | argomenti e ospiti del 27 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 27 agosto 2024) Federico Russo torna in prima serata su Rai 3 con la sesta puntata stagionale di "". In onda oggi, martedì 27, a partire dalle 21.20, l'odierno appuntamento ospita autorevoli voci, in grado di fornire un importante contributo agli importantitrattati