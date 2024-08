Farmaci attivati dalla luce per battere con precisione chirurgica il dolore cronico | uno studio del Neuromed

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Molecole ad azione farmacologica che possono essere attivate o disattivate da un raggio di. È così che la frontiera dell’optofarmacologia punta a sviluppare nuove terapie, nelle quali il farmaco agisce solo dove serve, con estrema. Utilizzando questa tecnica, il Laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccsdi Pozzilli (Isernia) ha aperto un nuovo capitolo negli studi sul, dimostrando come l’azione di alcunisperimentali sia diversa in base alla regione cerebrale nella quale vengono.Lo, condotto su modelli animali e pubblicato sulla rivista scientifica E-life, ha preso in esame due diversiche agiscono sul recettore mGlu5, appartenente alla categoria dei recettori metabotropici del glutammato (elementi cruciali nella trasmissione di segnali tra le cellule del sistema nervoso).