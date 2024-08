F1 GP Italia 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) La F1 è pronta ad uno dei weekend più attesi dell’anno, il Gran Premio d’. Il Circus lascia i Paesi Bassi dopo la tappa a Zandvoort e torna in pista per completare la double header inserita nel calendario. Il sedicesimo round della stagione va in scena a Monza, il ‘tempio della velocità’. Si tratta della gara di casa per Ferrari, che qui ha trovato l’ultima vittoria nel 2019. I tifosini sono pronti a riversarsi sulle tribune del circuito lombardo, tingendo gli spalti di rosso. Il fine settimana di gara andrà in scena tra il 30 agosto e l’1 settembre. I piloti scenderanno in pista per la prima volta in occasione delle prime due sessioni di prove libere, inper venerdì. Le FP1 andranno in scena tra le 13:30 e le 14:30, mentre le prove libere 2 sono attese tra le 17:00 e le 18:00.