F1 | Franco Colapinto sarà il nuovo pilota della Williams da Monza

(Di martedì 27 agosto 2024) Pronto a partire uno dei weekend più attesi per l’annata del Mondiale di F1, quello del GP d’Italia, in quel di. Domenica la gara sul circuito tricolore e ci sono alcune novità nel Circus. Cambia infatti unin casa: il team britannico ha scelto di scaricare a metà stagione Logan Sargeant, statunitense che fino ad oggi in trentasei gare nel giro di un anno e poco più aveva timbrato un solo punto. Al suo posto esordirà, proprio dalla gara italiana,, argentino classe 2003 che sale di categoria dalla Formula 2. L’ultimo argentino che ha gareggiato nel Mondiale di F1 è stato Gaston Mazzacane nel lontano 2001.