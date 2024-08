Evil | recensione dell’ultima stagione della serie Paramount+

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 27 agosto 2024) È da poco disponibile sul’episodio conclusivo dell’acclamata. Questa è la nostra. Il male sta arrivando a New York, a contrastarlo restano solo i tre periti nominati dal Vaticano, ovvero Padre Acosta (Mike Colter), la Dottoressa Bouchard (Katja Herbers) e lo scienziato Ben Shakir (Aasif Mandvi). In uno scenario sempre più dominato dalle forze demoniache, in cui Leland Towsend (Michael Emerson) acquista sempre più potere, gli esorcismi proseguono passando attraverso le peripezievitaDottoressa Bouchard. La figura di Suor Andrea (Andrea Martin) nel frattempo è sempre più al centro dell’attenzione, con i demoni pronti a tutto per neutralizzarla.S4, il commento È giunto il momento di tirare le somme al termine di quattro stagioni positive.