Europa e mercato unico Beccari al Meeting racconta l’accordo

(Di martedì 27 agosto 2024) Tanti gli appuntamenti ’sammarinesi’ aldell’Amicizia tra i popoli che si è appena concluso a Rimini. Domenica il segretario di Stato agli Esteri, Luca, è intervenuto al panel su, euro e Pnrr che ha visto la partecipazione, del ministro per gli Affari Europei, Raffele Fitto, del membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, Piero Cipollone, e dell’estensore del Rapporto strategico suleuropeo, Enrico Letta.ha centralizzato l’intervento sul percorso di integrazione europea in atto, ripercorrendo i passaggi salienti e definendo la futura traiettoria che condurrà San Marino verso una migliore ed effettiva integrazione nel, con effetti in ambito politico, economico, sociale e culturale. A margine del panel, il Segretario si è potuto confrontare con i relatori, ed in particolare con il ministro italiano.