Endless Love replica puntata di oggi 27 agosto 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 agosto 2024) Nelladi(Kara Sevda) trasmessa– martedì 27– Nihan, ricoverata in ospedale in seguito al suo svenimento, riceve la notizia dell’arresto di Ozan. Prima di essere dimessa, il medico le comunica che il suo test di gravidanza è negativo. Ecco ilper rivedere l’episodio 170 in