Empoli non c’è spazio per Caputo | ufficiale la rescissione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) All’non c’è piùper Ciccio. Chiuso dagli arrivi di Colombo, Esposito e Solbakken, il navigato bomber ex Sassuolo dovrà trovarsi una nuova squadra da svincolato. Resala risoluzione del contratto. “A Ciccio vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e il più grande augurio per il futuro“, si legge nella nota del club toscano. L'articolo, non c’èperlaCalcioWeb.