Emozioni nell’era tecnica La conferenza teatrale del prof Galimberti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Sono già oltre 1.500 i biglietti che il botteghino ha staccato per lo spettacolo conclusivo della stagione di questa edizione del Festival La Versiliana, in programma stasera, alle 21.30, quando il Teatro accoglierà per la prima volta ladelessor Umberto, tra i pensatori più brillanti del nostro tempo e dalla capacità di coniugare laondità della filosofia con la comprensione acuta della cultura contemporanea, dal titolo “Quando la vita era regolata dal cuore:e sentimentidella“, con cui racconterà come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire ed accrescere culturalmente.