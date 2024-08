E' il giorno di Salernitana-Sampdoria | le formazioni

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 27 agosto 2024) La cornice di pubblico sarà di grande impatto:si giocherà al cospetto di circa 15mila spettatori. Martusciello, allenatore granata, ha ricevuto in dote Wlodarczyk ma non è nella lista dei convocati. Modulo con due esterni alle spalle di Simy. Non è escluso, però, che possa