È già la Juventus di Thiago Motta | così i bianconeri possono sognare lo scudetto

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 27 agosto 2024) Due vittorie in due partite, con ben sei gol segnati e nessuno subito. L'avvio di stagione della, almeno fin qui, è stato perfetto: i, che in questi giorni sperano di chiudere sul mercato per l'arrivo di Teun Koopmeiners, si sono già guadagnati la vetta solitaria della