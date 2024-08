Drammatico incidente sulla Variante Aurelia Scooterista si schianta sul guardrail | morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Viareggio, 27 agosto 2024 – Ancora unmortale sulle strade di Viareggio dopo quello di domenica mattina costato la vita alla barista Laura Chiricuta, 46 anni, madre di un ragazzo di 14, proprio mentre si stava recando a lavoro in un locale di Lido di Camaiore. Ieri sera, 26 agosto, poco dopo le 22.15poco dopo l’uscita di Viareggio Sud in direzione di Lido di Camaiore un nuovo dramma. A perdere la vita un motociclista di 51 anni, in un. Agghiacciante dalle prime testimonianze la scena che si è presentata ai soccorritori e agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto con ben tre pattuglie. Il corpo sarebbe stato sbalzato a oltre 800 metri da dove è stato rinvenuta la moto di grossa cilindrataquale l’uomo viaggiava.