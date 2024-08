Doppio lutto per Mariah Carey | muoiono nello stesso giorno la madre e la sorella che la drogava e ustionava

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) La cantanteha persolo scorso fine settimana. «Ho il cuore a pezzi. Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, loè morta anche mia», ha detto laal magazine People. Ladi, Patricia, aveva 87 anni. LaAlison 63.ha detto che si sente «fortunata» per aver potuto passare con Patricia l’ultima settimana della sua vita. La 55enne cantante aveva avuto in passato relazioni difficili con entrambe. Con Alison in particolare, una ex tossicodipendente sieropositiva e spesso senzatetto, non aveva avuto rapporti negli ultimi 30 anni, traumatizzata perché lal’aveva «drogata col valium, offerto una dose di cocaina, bruciata con ustioni di terzo grado e tentato di venderla a un magnaccia», quando lei aveva appena 12 anni.