Donna muore in Albania per miocardite era stata ricoverata per Covid

(Di martedì 27 agosto 2024) Alessia Vidotto aveva 38 anni ed era originaria di Sedico, in provincia di Belluno. È morta a causa di una infezione cardiaca il giorno di Ferragosto a Tirana, in, dove si trovava in vacanza con il marito e il figlio di un anno e mezzo. Laaveva contratto iled erain ospedale: il suo quadro clinico è presto degenerato a causa del virus che le ha infettato il cuore provocandole unaacuta.