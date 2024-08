Danso Roma ACCORDO TROVATO con il Lens | arrivo del difensore ad un passo | LE CIFRE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 agosto 2024)con ildelad un: LEper il calciatore austriaco Laè ad undalla chiusura peraustriaco in forza al. Come riportato da Gianluca Di Marzio la società giallorossa spenderà 22 milioni di euro più tre di bonus per il. Daniele