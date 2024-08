Da M Il figlio del secolo a Disclaimer con Cate Blanchett

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 agosto 2024) Non è più una novità e non fa più “scandalo” avvistare nel programma della Mostra del Cinema titoli di serie tv. Nemmeno al Festival di Venezia 2024. Ormai il “cinema lungo”, come oggi spesso viene definita la serialità, è parte integrante dell’industria dell’audiovisivo. Anzi, la serialità ha preso il sopravvento sul grande schermo con la diffusione delle piattaforme streaming e soprattutto dopo il Covid.