Cricket il Roma CC si conferma campione d’Italia nel format 50 overs

(Di martedì 27 agosto 2024) Per la terza stagione consecutiva ilClub ha vinto il titolo didelnel50: la finale si è disputata al SimarGround di Aprilia, dove la compagine capitolina ha sconfitto il PadovaClub, imponendosi per 7 wickets. IlCC ha vinto infatti con lo score di 139/3 (26.5) a 138/10 (38): dopo l’ottimo innings difensivo, con cui i capitolini hanno fermato il Padova CC a quota 138 runs, facendo cadere i 10 wickets dopo 38dei 50 previsti, in quello offensivo hanno impiegato appena 26.5per centrare le 139 runs necessarie per la vittoria. Dinidu Asanka Marage, delClub, è stato indicato come MVP della finale, grazie ad 89 runs in battuta ed un wicket fatto cadere al lancio: per il secondo anno consecutivo il Padova CC deve arrendersi nell’ultimo atto del campionato di A1.