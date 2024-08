Cremona muore dopo una settimana il 13enne colto da un malore in piscina

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 27 agosto 2024) Non ce l'ha fatta ildae trovato privo di coscienza, in arresto cardiaco in acqua, lo scorso 20 agosto al centro sportivo Stradivari di: ricoverato da allora all'ospedale di Bergamo, il ragazzino non si è di fatto mai ripreso e oggi è morto. Originario della Russia, abitava in provincia di Bergamo.