Covid nuova variante Xec | è anche in Italia cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 ago. (Adnkronos Salute) - Si chiama Xec ed è una new entry. Nei prossimi mesi potrebbe cambiare l'attuale panorama delle variantiche in diverse parti del mondo hanno acceso il motore di ondate estive particolarmente intense. Apparsa per la prima volta "a Berlino a fine giugno", Xec