Corsi abilitanti l’immensa discriminazione contro i precari storici Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 27 agosto 2024) Inviata da Andrea Baiocco -. È l’unica parola che viene in mente di fronte al nuovo processo per l’abilitazione. Con ordine: il governo precedente a questo, con l’accoppiata Draghi-Bianchi, ha deciso che i docenti che aspirino ad una supplenza annuale e/o supplenze continuative, sistema in uso da decenni nella scuola, devono avere il titolo di abilitazione. L'articolo