Corse straordinarie della metropolitana dopo Salernitana-Sampdoria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi Salerno in occasione del match di Serie Bin programma oggi, martedì 27 agosto, alle ore 20.30 allo stadio “Arechi“. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, ha previsto più treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi oltre il consueto orario di termine, così da consentire un più agevole deflusso dei viaggiatori a fine partita. Complessivamente saranno 6 lemetropolitane in più (3 da Salerno in direzione Arechi e 3 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 3mila posti aggiuntivi.