Corsa salata dall’aeroporto di Fiumicino al Colosseo | multato tassista furbetto

27 agosto 2024- Proseguono i controlli sul trasporto pubblico non di linea da parte della Polizia di Roma Capitale, per prevenire irregolarità e possibili abusi. L'ultimo episodio ha riguardato il conducente di un taxi che, nel trasportare una comitiva di turistidial Centro Storico, aveva applicato una tariffa pari al triplo di quanto previsto. L'uomo, di 49 anni, è stato fermato a pochi passi dal, dopo che aveva appena fatto scendere 6 persone di nazionalità cinese, appena giunte nella Capitale. Gli agenti della Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), raccogliendo anche le dichiarazioni dei turisti, hanno scoperto che il conducente aveva chiesto loro una somma pari al triplo della tariffa prevista per unadiall'interno delle Mura Aureliane.