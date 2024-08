Commissioni comunali i membri dei sette organismi e i Presidenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTrovata l’intesa in Conferenza dei capigruppo per la composizione delleconsiliari, ecco i consiglieri che faranno parte dei singoli, previo via libera in Consiglio comunale, con due presidenze, come da Statuto alla Minoranza.