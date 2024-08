Cobolli-Duckworth oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Prima volta da testa di serie per Flavioin uno Slam. Agli US, però, per l’italiano arriva un confronto non semplice, considerato che dall’altra parte c’è l’australiano James, giocatore che è difficile da affrontare in determinate occasioni. Si prevede, dunque, un duello di un certo conto quando ci si avvierà verso la sera di New York, quando i campi cominciano ad essere illuminati dalle luci artificiali.arriva dalla finale dell’ATP 500 di Washington, persa contro l’USA Sebastian Korda. Ma non solo: a Montreal ha battuto l’idolo di casa Felix Auger-Aliassime e, ancor più, a Cincinnati ha sconfitto Tommy Paul e portato al terzo set il polacco Hubert Hurkacz. Il match tra Flavioe Jamessi giocherà come quarto sul Court 12 dalle ore 17:00 dopo Zhang-Krueger, Spizzirri-Michelsen e Bondar-Pera.