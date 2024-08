Cina | Gansu avvia politiche per sostenere settore di famosi noodles al manzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Lanzhou, 27 ago – (Xinhua) – La provincia nord-occidentale cinese delha introdotto il suo primo sistema didi sostegno per l’industria deialdi Lanzhou, con l’obiettivo di creare oltre 10.000 negozi fisici, di cui piu’ di 1.000 all’estero, entro la fine del 2026. Per quella data, la provincia dovrebbe contare piu’ di 50 imprese di preconfezionamento nel, ha annunciato il governo provinciale in una conferenza stampa ieri. Il sistema diglobali, che copre l’intera catena dell’industria, dalle vetrine al preconfezionamento e ai settori correlati, comprende piani dettagliati per la fornitura di materie prime, l’espansione del mercato, lo sviluppo delle imprese, l’innovazione scientifica e tecnologica, la standardizzazione, il branding, la tassazione e il sostegno alle risorse umane.